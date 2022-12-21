«Уютно, тепло»: мобилизованный новосибирец показал, как живет в зоне СВО

Мобилизованный военнослужащий из Новосибирска показал, как живет в зоне СВО. Фото: стоп-кадр видео из группы "Новосибирская область".

Мобилизованный военнослужащий из Новосибирска показал быт артиллерийской батареи в ДНР. Видео опубликовала пресс-служба правительства Новосибирской области.

– Небольшую себе земляночку сделали на двоих человек – уютно, тепло. Укрытие замаскировали. После работы приходим и отдыхаем, – военнослужащий заходит в землянку и снимает бронежилет. – Здесь один, здесь второй, – показывает на лежанки.

На столике стоит походная кружка, за столом и лежанками – «буржуечка» – небольшая металлическая печь. На кухне повар приготовил макароны по-флотски. Есть даже баня, в которой мобилизованные «купаются» раз в два дня.

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