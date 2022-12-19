В Новосибирске заливают самый длинный каток в стране: показываем пять кадров с Михайловской набережной

В Новосибирске начали заливать самый длинный каток в стране. Фото: Анна Терешкова

В Новосибирске начали заливать самый длинный каток в стране. Он будет располагаться на Михайловской набережной.

Как рассказывала вице-мэр города Анна Терешкова, сейчас площадь там выравнивают катками.

Каток будет располагаться на Михайловской набережной. Фото: Анна Терешкова

Предполагается, что длина катка составит 1300 метров в честь 130-летия Новосибирска. Город будет праздновать юбилей в 2023 году.

Открыть каток планируют 24 декабря. Фото: читатели КП-Новосибирск

Открыть каток планируют 24 декабря. Со своими коньками вход будет бесплатным. А еще, там будут проводить мастер-классы известные фигуристы.

Длина катка составит 1300 метров в честь 130-летия Новосибирска. Фото: Анна Терешкова

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала подробнее о том, где в Новосибирске в 2022-2023 году будут расположены катки и как они будут работать.

Со своими коньками вход будет бесплатным. Фото: читатели КП-Новосибирск

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Катки в Новосибирске 2022 - 2023: цены, время работы

Рассказываем, где откроют катки в Новосибирске 2022 - 2023 (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер