В Новосибирске заливают самый длинный каток в стране: показываем пять кадров с Михайловской набережной

В Новосибирске начали заливать самый длинный каток в стране. Фото: Анна Терешкова
В Новосибирске начали заливать самый длинный каток в стране. Он будет располагаться на Михайловской набережной.
Как рассказывала вице-мэр города Анна Терешкова, сейчас площадь там выравнивают катками.
Каток будет располагаться на Михайловской набережной. Фото: Анна Терешкова
Предполагается, что длина катка составит 1300 метров в честь 130-летия Новосибирска. Город будет праздновать юбилей в 2023 году.
Открыть каток планируют 24 декабря. Фото: читатели КП-Новосибирск
Открыть каток планируют 24 декабря. Со своими коньками вход будет бесплатным. А еще, там будут проводить мастер-классы известные фигуристы.
Длина катка составит 1300 метров в честь 130-летия Новосибирска. Фото: Анна Терешкова
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала подробнее о том, где в Новосибирске в 2022-2023 году будут расположены катки и как они будут работать.
Со своими коньками вход будет бесплатным. Фото: читатели КП-Новосибирск
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