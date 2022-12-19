Глава Центрального округа Новосибирска Канунников стал обвиняемым по делу о сносе стелы в честь героев ВОВ

Главу Центрального округа обвинили в халатности из-за сноса стелы. Фото: мэрия Новосибирска

Глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников стал обвиняемым по делу о сносе стелы в честь героев ВОВ. Его обвиняют в халатности по статье 293 УК РФ.

По сообщению Сибкрай.ru, обвинение Канунникову предъявили 7 декабря этого года. Он стал первым фигурантом дела, возбужденного по поручению главы СКР Бастрыкина из-за сноса стелы.

Если вину чиновника докажут, то его ждет наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей или трехмесячный арест. Также Канунников может лишиться места главы округа.

Напомним, что стела в честь героев ВОВ была установлена недалеко от ТРК «Роял Парк». Когда участок начали подготавливать к строительству гостиницы, памятный знак убрали. Власти заверили горожан, что от него не избавятся, а просто перенесут в другое место. Однако обеспокоенные люди написали обращение Бастрыкину. Они переживали, что стелу могут перенести на окраину города. Позже выяснилось, что так и планировалось. Власти были намерены отреставрировать памятный знак и установить его на территории ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн» на Лесном шоссе. Однако после вмешательства прокуратуры и СК стелу вернули на прежнее место.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер