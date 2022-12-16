«Это было очень тяжело»: исполнитель из Новосибирска Slava Marlow расплакался после выхода нового альбома

Slava Marlow бурно отреагировал на выход собственного альбома.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Уроженец Новосибирска Артем Готлиб, более известный под псевдонимом Slava Marlow, бурно отреагировал на выход собственного альбома. Свои эмоции исполнитель выразил в личном Телеграм-канале.
− Рад представить вам мой дебютный полноформатный альбом. Это моя лучшая работа на данный момент, − написал молодой артист.
Спустя некоторое время Слава записал видеообращение для поклонников. Исполнитель расплакался от переполнявших его чувств.
Исполнителя переполняют эмоции. Фото: Телеграм-канал Slava Marlow
− Это было очень тяжело, − признался хитмейкер.
Ранее КП-Новосибирск раскрыла неизвестные факты о рэпере Slava Marlow.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер