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НовостиОбщество16 декабря 2022 13:52

«Это было очень тяжело»: исполнитель из Новосибирска Slava Marlow расплакался после выхода нового альбома

Исполнитель из Новосибирска Slava Marlow расплакался после выхода нового альбома
Анастасия ХРОМЫХ
Slava Marlow бурно отреагировал на выход собственного альбома.

Slava Marlow бурно отреагировал на выход собственного альбома.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уроженец Новосибирска Артем Готлиб, более известный под псевдонимом Slava Marlow, бурно отреагировал на выход собственного альбома. Свои эмоции исполнитель выразил в личном Телеграм-канале.

− Рад представить вам мой дебютный полноформатный альбом. Это моя лучшая работа на данный момент, − написал молодой артист.

Спустя некоторое время Слава записал видеообращение для поклонников. Исполнитель расплакался от переполнявших его чувств.

Исполнителя переполняют эмоции. Фото: Телеграм-канал Slava Marlow

Исполнителя переполняют эмоции. Фото: Телеграм-канал Slava Marlow

− Это было очень тяжело, − признался хитмейкер.

Ранее КП-Новосибирск раскрыла неизвестные факты о рэпере Slava Marlow.

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