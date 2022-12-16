«Это было очень тяжело»: исполнитель из Новосибирска Slava Marlow расплакался после выхода нового альбома

Slava Marlow бурно отреагировал на выход собственного альбома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уроженец Новосибирска Артем Готлиб, более известный под псевдонимом Slava Marlow, бурно отреагировал на выход собственного альбома. Свои эмоции исполнитель выразил в личном Телеграм-канале.

− Рад представить вам мой дебютный полноформатный альбом. Это моя лучшая работа на данный момент, − написал молодой артист.

Спустя некоторое время Слава записал видеообращение для поклонников. Исполнитель расплакался от переполнявших его чувств.

Исполнителя переполняют эмоции. Фото: Телеграм-канал Slava Marlow

− Это было очень тяжело, − признался хитмейкер.

Ранее КП-Новосибирск раскрыла неизвестные факты о рэпере Slava Marlow.

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