Отказался от отца, написал хит за сутки и начал рано лысеть: неизвестные факты о рэпере Slava Marlow

Амбициозному битмейкеру исполнилось 23 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3 года назад у всех на слуху появилось новое имя - Слава Марлоу. Так зовут кумира подростков, который приехал в Санкт-Петербург из Новосибирска, начинал карьеру с полусотней подписчиков на YouTube-канале, а теперь их число перевалило за 3 миллиона. Сегодня ему исполняется 23 года. И если вы думаете, что к популярности он пришел быстро, то сильно ошибаетесь.

По паспорту битмейкера зовут совсем по-другому: Артем Артемович Готлиб. С раннего детства он слушал музыку и благодарит за это родителей. Мама заметила его любовь к музыке и отправила в музыкальную школу. 7 лет Слава посвятил тому, чтобы научиться играть на фортепиано, а год - на саксофоне. Но в отличие от сверстников он понял, что ему нравится не исполнять чужие симфонии, а создавать свои. А еще его очень привлек YouTube, благодаря которому парень мечтал заработать.

Примерно в 15 - 16 лет Слава стал осваивать битмейкинг - написание музыкальных инструменталок. Начал бы и раньше, но нужны были качественный компьютер и аппаратура, а семейные финансы этого не позволяли. Родители пообещали купить компьютер за хорошую учебу. Школьник слово сдержал и получил желанный подарок.

Слава Марлоу с друзьями. Фото: vk.com

На первом YouTube-канале он делился не треками, а лайфхаками - например, как сделать, чтобы запись с простенького микрофона звучала так, будто ее сделали в студии. Аудиторией тогда были знакомые и случайные пользователи YouTube, но Слава искренне радовался любому успеху.

- Хочу поделиться: у меня на канале целых 54 подписчика! Вроде такая маленькая цифра, а вроде 54 человека! То есть они даже в одну комнату могут не влезть, - восклицал он в одном из первых видео.

ВЗЛЕТ КАРЬЕРЫ

Был момент, когда после школы Слава хотел поступить в барнаульский вуз и заочно учиться на звукорежиссера. Но приятель уговорил его переехать в Санкт-Петербург. В Северной столице Слава поступил на продюсера в Институт кино и телевидения.

После учебы Марлоу играл в группе «Мальчугенг», в 2019 году выпустил и сольный альбом под псевдонимом Manny. Первый блин вышел комом, да и канал на YouTube начал потихоньку умирать - летом Слава уехал домой в Новосибирск и на два месяца забросил творчество.

Но потом понял, что в жизни нужно что-то менять. Тогда парню пришла в голову спонтанная идея: он записал видео, которое изменило его жизнь раз и навсегда. Простенький рэп-клип на минуту он отправил Моргенштерну (признан в России иноагентом) с просьбой записать фит. Получилось: первый совместный трек на бит Марлоу Yung Hefner был написан за сутки.

Настоящая известность по всей России и СНГ пришла к Славе после синглов «TikTok-челлендж», «Снова я напиваюсь», «Нет проблем». «TikTok-челлендж», кстати, попал в топ Apple Music, хотя это всего лишь 15-секундный отрывок. Записывал он треки и вместе с Элджеем и Тимати. Но с конца 2020 года из тандема с Моргенштерном вышел и посвятил себя сольной карьере.

«Я НЕНАВИЖУ СВОЕ ИМЯ»

В 2020 году Слава раскрыл подписчикам историю своего псевдонима. Сделал он это не то чтобы по своей воле: с его слов, некие личности вымогали у него большие суммы за сокрытие информации. Но музыкант решил честно поговорить с поклонниками и избежал шантажа.

Фото паспорта попало на обложку альбома «Артем», который Слава выпустил после своего признания. Фото: vk.com

- Батя не придумал имени для своего сына лучше. Артем - уже фигово, а тут Артем вдвойне. Мои родители расстались, когда я был совсем маленьким. И в один момент я невзлюбил своего отца очень сильно. Настолько сильно, что мне стало тошно от имени и фамилии, - рассказывал он.

Слава придумал нынешний псевдоним еще в 2016 году, просил школьных товарищей называть его так, а незнакомцам сразу представлялся новым именем.

- Представляю реакцию друзей, которые 4 года знали меня только как Славу. Простите! Я очень рад, что сейчас об этом всем говорю, - признавался музыкант. Спустя несколько лет он все же сумел простить отца.

ТАСКАЛИ ЗА ВОЛОСЫ НА ЛИНЕЙКЕ?

Со школой у недавнего выпускника отношения неоднозначные. Учился будущий покоритель шоу-биза в школе № 99 (с сентября 2022 года стала частью лицея «Надежда Сибири»).

Про свой второй дом он не забывает, в прошлом году даже заглянул в учебное заведение, пообщался с ребятами, раздал автографы и взял в столовой котлеты с макаронами. Но позже в интервью сделал неприятный подарок педагогам ко Дню учителя: рассказал, что в школе его ругали за крашеные волосы, а директор даже за них таскала перед всеми на линейке. А заодно поведал, что не пошел на выпускной из-за того, что с ребят потребовали сдать по 15 тысяч рублей.

Журналисты после такого громкого заявления написали, что в школе проведут проверку давних событий. Но этого не случилось. Даже школьники не поверили тому, что его слова - правда.

У нескольких ребят остались на память фото со Славой. Фото: Предоставлено учениками школы № 99

- Школьные годы он вспоминать не любит. Правила были строгие, но такое вряд ли могло произойти. Я его как раз видел, когда он приходил к нам в школу. Он был добрым и хорошим, - поделился с КП-Новосибирск Ярослав, выпускник школы № 99.

СЛАВА МАРЛОУ СЕЙЧАС

В мае Слава Марлоу напугал поклонников, когда застудил почки. У рэпера поднялась температура под 39, впервые пришлось покататься на скорой. Но, к счастью, все обошлось.

- Чуваки, реально, будьте здоровы! Вот у меня на протяжении всей жизни ощущение, что если болит, то само все пройдет, а по факту, если вовремя не заняться, могут быть осложнения. Короче, на первый раз все обошлось инфекцией. С почками все ок, - написал он в своем Телеграм-канале.

К слову, это не единственная проблема, в которой Слава признавался публике. Ему передалось облысение, и от сильных стрессов у музыканта выпадали целые пряди. Зимой 2021 года он сделал пересадку волос. Почти год после операции музыкант скрывал прическу под шапками, а в конце августа продемонстрировал свой новый имидж. На месте залысин появились объемные волосы.

Музыкант показал новую шевелюру спустя почти год после операции. Фото: t.me/slavamarlow

В августе, кстати, Славу можно было встретить в Новосибирске - отсюда он выехал с другом в Горный Алтай. И природу Манжерока оценил выше сочинских курортов.

- Если захотите в Сочи, езжайте на Алтай - не пожалеете. Дешевле, вкуснее, интереснее, - заверил он.

Фото с этим беркутом (всего за 300 рублей!) Слава сделал на Алтае. Фото: t.me/slavamarlow

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