Потепление до -9 градусов обещают новосибирцам на следующей неделе

В Новосибирск придет потепление со следующей недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирск придет потепление со следующей недели, погода будет снежной и ветреной. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

По словам синоптиков, морозы спадут уже в понедельник.

− К понедельнику, 19 декабря, ночью потеплеет до -17…-19 градусов, днем − до -9…-11, пройдет умеренный снег, метели, а ветер усилится до 6-11 метров в секунду, − рассказали КП-Новосибирск в Гидрометцентре.

Интересно, что температура продолжит падать и дальше. Так, например, днем 20 декабря обещают до -3 градусов!

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