Потепление до -9 градусов обещают новосибирцам на следующей неделе

В Новосибирск придет потепление со следующей недели.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирск придет потепление со следующей недели, погода будет снежной и ветреной. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
По словам синоптиков, морозы спадут уже в понедельник.
− К понедельнику, 19 декабря, ночью потеплеет до -17…-19 градусов, днем − до -9…-11, пройдет умеренный снег, метели, а ветер усилится до 6-11 метров в секунду, − рассказали КП-Новосибирск в Гидрометцентре.
Интересно, что температура продолжит падать и дальше. Так, например, днем 20 декабря обещают до -3 градусов!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что ждет нас за холодом и смогом? Синоптики уточнили прогноз по Новосибирску на следующую неделю
На следующей неделе в Новосибирске пропадет смог и потеплеет до -3 градусов (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер