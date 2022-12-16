Что ждет нас за холодом и смогом? Синоптики уточнили прогноз по Новосибирску на следующую неделю

От смога затуманен горизонт, а на улицах пахнет гарью. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Небо сегодня ясное, но впереди вместо дороги — мрачная туманная пелена. В Новосибирск вернулись морозы и безветрие, а значит, и смог. С 15 декабря стоит дымка, сервис AirVoice показывает высокий уровень загрязненности воздуха — 9 баллов из 10, а к вечеру обещает ухудшение. Если есть возможность, лучше закрыть окна и не выходить на улицу, а если не получилось — дышать через шарф.

Зимой в воздухе над Новосибирском постоянно скапливаются смрадные примеси. Синоптики рассказали, из-за чего это происходит.

На дорогах плохая видимость. Фото: предоставлено читателем.

— Когда устанавливается антициклон и холодная безветренная погода, это способствует накоплению вредных примесей в атмосфере, их оседанию над городом. Хорошие новости в том, что смог будет держаться только до сегодняшнего вечера. В субботу, 17 декабря, ожидается усиление ветра, приход циклона с осадками и ветром. Но, разумеется, смог будет появляться каждый раз с приходом нового антициклона, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском УГМС.

Совсем скоро наступит тепло, подует ветер и пойдет снег — дышать станет легче. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Предупредили метеорологи и о том, что морозную дымку очень скоро сменит оттепель. На выходных это будет ощущаться не очень хорошо, новосибирцы почувствуют тепло в начале следующей недели.

— В воскресенье, 18 декабря, будет преимущественно без осадков, температура ночью -20…-22, днем -15…17, скорость ветра — 3-8 метров в секунду. К понедельнику, 19 декабря, ночью потеплеет до -17…-19 градусов, днем — до -9…-11, пройдет умеренный снег, метели, а ветер усилится до 6-11 метров в секунду. 20 декабря мы ожидаем потепление ночью до -5…-10 градусов, днем — до 3…-8, с порывами ветра до 16 метров в секунду, — поделились прогнозом с КП-Новосибирск синоптики.

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