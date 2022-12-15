Новосибирский космонавт Анна Кикина засняла утечку на корабле «Союз МС-22»

Утечку на корабле засняла Анна Кикина. Фото: NASA | Космические агентства

На корабле «Союз МС-22» 15 декабря случилось повреждение внешней обшивки отсека транспортного пилотируемого корабля. Экипаж доложил о падении давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку: в связи с этим был отменен выход в открытый космос членов экипажа российского сегмента МКС Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

— Для установления причин произошедшего, Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе, установленном на модуле «Наука», провела фотографирование и видеосъемку внешней поверхности корабля. Данные переданы на Землю, специалисты приступили к изучению изображений, — сообщили в Роскосмосе. — Сейчас все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности. После анализа ситуации будет принято решение по дальнейшим действиям.

Напомним, Анна Кикина — единственная женщина-космонавт в современном отряде Роскосмоса. На МКС она прибыла 7 октября 2022 года. Туда она отправилась в составе экипажа из 4-х человек на корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceХ. В эту экспедицию она отправилась по программе МКС Роскосмос и nasa. Она предполагает перекрестные полеты трех российских космонавтов на американских кораблях и трех американских космонавтов на российских.

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