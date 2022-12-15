В Новосибирске за 110 миллионов продают элитный коттедж с водопадом и зимним садом

Дом расположен на территории Заельцовского парка в шести километрах от центра города. Фото: Циан

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу элитный коттедж с водопадом и зимним садом. За него просят 110 миллионов рублей.

Объявление размещено на сайте «Циан». В нем указано, что дом расположен на территории Заельцовского парка в шести километрах от центра города.

Кирпичный коттедж стоит на участке 24 сотки. Его окружают сосны, ели, кедры и ивы. С южной стороны находятся пруд с кувшинками, пляжная зона и дровяная баня. С северной – переходящий в ручей водопад и беседка, где есть барбекю и русская печь.

В доме имеется все необходимое для комфортной жизни. Тот, кто купит коттедж, получит собственные сауну, бассейн, библиотеку, кинозал, гостиную с камином и гараж.

− В доме удобная, комфортная, функциональная и изолированная планировка, − рассказал продавец.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске за 47 миллионов рублей продают коттедж с пирсом.

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