В Новосибирске выставили на продажу коттедж с пирсом за 47 миллионов рублей

В Новосибирске за 47 миллионов рублей продают коттедж с пирсом, сауной и гаражом. Фото: Циан
В Новосибирске за 47 миллионов рублей продают коттедж с пирсом, сауной и гаражом. Объявление опубликовано на сайте «Циан».
Двухэтажный дом находится на улице Тихой в Первомайском районе города. Площадь коттеджа составляет 450 метров квадратных. Стоит он на участке в 70 соток.
На территории расположены домик для охраны, огород, площадка для стоянки авто, часть нетронутого леса, а также пирс с выходом к протоке Оби.
На первом этаже коттеджа можно найти просторную гостиную, сауну, летнюю кухню и гараж на четыре машиноместа. На втором этаже находятся четыре спальни, библиотека и выход на террасу.
− Вариант отлично подойдет для постоянного проживания, созданы все комфортные условия для жизни, − отметил продавец.
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