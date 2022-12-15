Стали известны причины возгорания самолета Aн-12 в аэропорту «Толмачево»

Стали известны причины возгорания. Фото: стоп-кадр из видео / Аэро-Сити

В новосибирском аэропорту загорелся самолет Ан-12. ЧП произошло днем 15 декабря. Как сообщает телеграмм-канал «Aviaincident», возгорание произошло на воздушном судне после запуска двигателей.

- Возгорание произошло на верхней поверхности крыла над силовой установкой №4. Служба ПАСОП оперативно его ликвидировало. На данный момент рулёжная дорожка «С» закрыта, - написано в посте.

По сообщению из канала перебоев в работе аэропорта нет. По предварительной информации, пострадавших тоже нет.

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