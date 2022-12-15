Самолет Ан-12 загорелся в аэропорту Толмачево в Новосибирске

Самолет Ан-12 загорелся прямо на перроне. Фото: стоп-кадр из видео / Аэро-Сити

В четверг, 15 декабря, в новосибирском аэропорту Толмачево произошла нештатная ситуация. Самолет Ан-12 загорелся прямо на перроне. Об этом сообщает газета «Аэро-Сити».

Судя по видео, на место ЧП прибыло несколько пожарных расчетов. Они принялись тушить воздушное судно.

− По предварительной информации, обошлось без пострадавших, − рассказали очевидцы.

По данным Телеграм-канала Aviaincident, огонь вспыхнул после запуска двигателей.

− Возгорание произошло на верхней поверхности крыла над силовой установкой №4, − уточнили в публикации.

После произошедшего рулежную дорожку «С» закрыли. Однако никаких перебоев в работе аэропорта не возникло.

На момент публикации в ГУ МЧС России по Новосибирской области не прокомментировали произошедшее. КП-Новосибирск выясняет подробности ЧП.

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