Глава СКР Бастрыкин проверит вечеринку учителя с детьми, алкоголем и вейпами

В Новосибирской области учитель пригласил к себе учеников и устроил вписку с алкоголем, вейпами и презервативами. Фото: соцсети.

Председатель СК России Александр Бастрыкин разберется, вовлекал ли учитель истории своих учеников в противоправную деятельность на вписке в Черепаново. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Пока история дошла до главы СКР, она обросла интересными подробностями: к вейпам и алкоголю добавились запрещенные препараты, а также позирование детей на фото с запрещенной символикой.

Новосибирские следователи должны подготовить подробный доклад о том, что всё-таки произошло на съёмной квартире «Учителя для России».

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