Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 2:24

В некоторых школах Новосибирска могут ввести третью смену с 2024 года

Это произойдет, если в развивающихся микрорайонах не появятся новые образовательные учреждения
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Над новосибирскими школами нависла угроза третьей смены.

Над новосибирскими школами нависла угроза третьей смены.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В школах быстрорастущих микрорайонов Новосибирска, преимущественно на левом берегу, могут ввести третью смену уже в 2024 – 2025 годах. Об этом КП-Новосибирск рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

– Если в некоторых микрорайонах Новосибирска не строить новые школы, то через пару лет там появится необходимость вводить третью смену. Поэтому именно там мы сейчас и строим новые объекты, – объяснил КП-Новосибирск министр образования.

При этом Сергей Федорчук отметил, что наличие второй смены, в отличие от третьей, не представляет никакой опасности для системы образования.

Напомним, в микрорайоне «Радуга Сибири» на левом берегу Новосибирска новую школу начнут строить уже в следующем году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber