В некоторых школах Новосибирска могут ввести третью смену с 2024 года

Над новосибирскими школами нависла угроза третьей смены.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В школах быстрорастущих микрорайонов Новосибирска, преимущественно на левом берегу, могут ввести третью смену уже в 2024 – 2025 годах. Об этом КП-Новосибирск рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
– Если в некоторых микрорайонах Новосибирска не строить новые школы, то через пару лет там появится необходимость вводить третью смену. Поэтому именно там мы сейчас и строим новые объекты, – объяснил КП-Новосибирск министр образования.
При этом Сергей Федорчук отметил, что наличие второй смены, в отличие от третьей, не представляет никакой опасности для системы образования.
Напомним, в микрорайоне «Радуга Сибири» на левом берегу Новосибирска новую школу начнут строить уже в следующем году.
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