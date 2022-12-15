В Новосибирске выбрали подрядчика для строительства школы на левом берегу за 1,3 миллиарда рублей

В Новосибирске построят новую школу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В микрорайоне «Радуга Сибири» на Забалуева, 100, построят новую школу. Здание в 4-5 этажей будет вмещать 825 учеников, сообщили в пресс-службе концерна «Сибирь».
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что департамент строительства мэрии объявлял аукцион на поиск подрядчика для строительства этой школы.
Теперь подвели итоги конкурса. Школу начнет проектировать в первом квартале 2023 года компания «Консалт-проект», а к строительству до конца июня приступит «Бердский строительный трест».
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