В Ленинском районе Новосибирска построят школу за 1,3 миллиарда рублей

В Новосибирске планируют построить новую школу в Ленинском районе. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске планируют построить новую школу в Ленинском районе. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Строительные работы оценивают в 1,3 миллиарда рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 12 декабря.

Учебное заведение будет располагаться по адресу улица Забалуева, 100. Школу хотят сделать четырех- или пятиэтажной. Ее общая площадь составит 17,5 тысяч метров квадратных.

− На земельном участке предусмотреть здание школы на 825 мест в одну смену, с количеством классов в параллелях по ступеням с 1-го по 11-й класс, по три класса по 25 человек в параллели, − говорится в описании объекта закупки.

Подрядчику предстоит выполнить весь объем работ, начиная от проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию.

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