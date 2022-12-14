Глава СК РФ Александр Бастрыкин проверит отключение тепла у 17 тысяч жителей Искитима

Александр Бастрыкин поручил проверить массовое отключение тепла у жителей Искитима.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить массовое отключение тепла у жителей Искитима. Напомним, еще 10 декабря 17 тысяч жителей города остались без отопления из-за коммунальной аварии.
— Жители Искитима составили коллективное обращение на имя главы СК России А. И. Бастрыкина об отсутствии в течении трех дней отопления в двух микрорайонах этого города. В результате коммунальной аварии без тепла остались 120 многоквартирных и более 30 частных домов, а также школы, медицинские учреждения и детские сады. Последствия выхода из строя системы теплоснабжения устраняются, — пояснили в «Информационный центре СК России».
Глава СК поручил поставить на контроль проверку этой ситуации, которую ведет местный СК.
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Об этом сообщила районная администрация (подробнее).
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