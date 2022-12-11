В Искитиме, где без тепла остались 17 тысяч человек, обнаружили еще одну коммунальную аварию

Когда в дома вернут отопление, пока неясно.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Плохие новости сообщила районная администрация жителям Искитима, где 10 декабря 17 тысяч человек остались без тепла в домах. Из-за новой коммунальной аварии отопление в дома пока не вернули.
- Был обнаружен еще порыв, который уже устранен. Прикладываются все силы и задействуются все ресурсы, чтобы дать тепло в дома. Просим отнестись с пониманием, - обратилась к сибирякам местная администрация на официальном сайте.
Пока же, как уверяют чиновники, идет постепенная подача тепла, чтобы избежать других ЧП.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер