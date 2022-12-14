В авиакомпании объяснили причины задержки на сутки рейса Новосибирск-Наманган

В авиакомпании рассказали о причинах задержки на сутки рейса Новосибирск-Наманган. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В авиакомпании рассказали о причинах задержки на сутки рейса Новосибирск-Наманган. Напомним, самолет должен был вылететь из «Толмачево» в 22:40 13 декабря. Однако его перенесли на то же время 14 декабря. В аэропорту застряли 163 пассажира.

— Рейс Новосибирск — Наманган перенесен по причине плохих метеоусловий в аэропорту назначения. Авиакомпания разместила в гостиницах всех пассажиров, у которых есть необходимые документы для заселения в отели в России. Также авиакомпания обеспечивает питанием всех пассажиров на время ожидания рейса, — сообщили в авиакомпании S7.

Встретится с пассажирами в аэропорту тем временем уже успел транспортный прокурор.

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