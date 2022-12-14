В Толмачево вылет рейса Новосибирск-Наманган для 163 пассажиров задержали на сутки. Фото: транспортная прокуратура НСО.
В Новосибирске на целые сутки задержали вылет самолета до Узбекистана. Рейс Новосибирск-Наманган должает был отправиться из Толмачево в 22:40 13 декабря. Однако его перенесли на то же время 14 декабря.
– Выполнения рейса ожидают 163 пассажира, из них 5 детей, – сообщили КП-Новосибирск в транспортной прокуратуре Новосибирской области.
Личную встречу с пассажирами рейса провел транспортный прокурор. Он установил факты нарушения прав пассажиров. Людей не обеспечили питанием и размещением на время задержки рейса.
– В связи с этим транспортный прокурор незамедлительно внес представление руководителю авиакомпании «Сибирь» . Он обязан устранить нарушения и обеспечить пассажиров питанием, а также разместить людей в гостинице, – добавили в ведомстве.
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