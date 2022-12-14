Экс-директору новосибирского свинокомплекса «Кудряшовское» продлили арест

Суд оставил под стражей экс-директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд оставил под стражей экс-директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Об этом сообщили на сайте Колыванского районного суда.

Напомним, сибиряка обвиняют в загрязнении окружающей среды. Как ранее сообщали в Следственном комитете, Гавриленко приказал сбросить сточные воды и жидкие отходы животноводства в приток реки Амба и на прилегающие к ней территории. Сделан он это, желая уменьшить производственные затраты.

Своими действиями экс-директор свинокомплекса нанес вред природе. 18 октября 2022 года мужчину задержали.

− Гавриленко В.В. продлен срок содержания под стражей до 21 февраля 2023 года, − рассказали в суде.

То есть Новый год Владимир Гавриленко встретит за решеткой.

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