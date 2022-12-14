Поиски мужчины с эмблемой Бердска на синей шапке завершились в Новосибирской области. Фото: ПСО «ЛизаАлерт НСО».

В Новосибирской области нашли пропавшего 52-летнего Пузикова Сергея Михайловича. Сообщалось, что мужчина с эмблемой Бердска на синей шапке ушел из дома 13 декабря и не вернулся. Родные и волонтеры переживали за него, ведь мужчина нуждается в помощи врачей и постоянном приеме лекарств.

– Человек смог несмотря на проблемы со здоровьем и ориентацией в пространстве вернуться домой сам. Пока непонятно, где он был и почему ушел. Главное, что он дома с родными, – пояснила КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Ранее сообщалось, что мужчина уже неоднократно пропадал. Он, проживая в Бердске, всегда стремится в Новосибирск.

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