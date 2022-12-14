«Ему нужна помощь врачей!»: В Новосибирской области пропал 52-летний мужчина с эмблемой Бердска на синей шапке

В Новосибирской области пропал 52-летний мужчина с эмблемой Бердска на синей шапке. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
В Новосибирской области ищут 52-летнего Пузикова Сергея Михайловича. Житель Бердска ушел из дома 13 декабря и исчез. Ранее он уже неоднократно пропадал. Но очередное исчезновение, которое произошло в сильный мороз, очень тревожит родственников и волонтеров.
– Он ранее уже уходил из дома. У него есть заболевания и проблемы с ориентацией в пространстве. Он живет в Бердске, но постоянно стремится в Новосибирск. Нуждается в постоянном контроле родных и медицинском контроле. Также ему на постоянной основе нужно принимать лекарства. В прошлый раз мы искали мужчину в теплое время года, когда температура на улице не угрожала его жизни и здоровью. Сейчас пока неизвестно, в какую сторону человек мог пойти или поехать, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.
Приметы пропавшего: рост 182, плотное телосложение, голубые глаза и русые волосы.
Был одет в синюю шапку с эмблемой Бердска, бело-синюю куртку с капюшоном, серые штаны.
Если вам известно, где находится Пузиков Сергей, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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