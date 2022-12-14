Больше тысячи снегоуборочных машин вышли на улицы Новосибирской области после снегопада

В Новосибирской области на уборку дорог вышла почти вся спецтехника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 14 декабря, в районах Новосибирской области больше тысячи единиц техники вышло на уборку снега. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

Последствия мощных снегопадов устраняют 1054 машин из 1081 в автопарке.

– В случае усиления осадков и ухудшения погодных условий ТУАД готово мобилизовать дополнительно еще свыше 200 единиц, – уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил за сутки вывезти весь снег после ночного снегопада 13 декабря.

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