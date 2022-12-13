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НовостиОбщество13 декабря 2022 5:31

Мэр Новосибирска поручил убрать снег со всех улиц Новосибирска за сутки

Он уточнил, что в бюджете есть средства на эти цели
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске должны убрать снег за 1 день.

В Новосибирске должны убрать снег за 1 день.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дорожные службы Новосибирска должны убрать последствия ночного снегопада за один день. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания 13 декабря.

– Нужно убрать за сегодня все улицы. Потому что мороз ударит, потом с этим снегом не справиться, – объяснил мэр.

Небольшое потепление до – 10 градусов продлится в Новосибирске только один день. Резкое похолодание до – 32 градусов ожидают уже в ночь с 13 на 14 декабря.

На утро вторника было вывезено всего 2 тысячи кубометров снега. Как отметил мэр, этого мало, и таких темпов недостаточно для устранения последствий обильного ночного снегопада. Градоначальник порекомендовал сотрудничать с администрациями районов и даже дополнительно привлечь дорожных рабочих по аутсорсингу для уборки снега.

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