Следователи возбудили уголовное дело после избиения школьника в поселке под Новосибирском

Мальчику предстоит еще одна операция. Фото: предоставлено Марией Ефремовой

Следователи возбудили уголовное дело после избиения школьника под Новосибирском. Напомним, что ЧП произошло в поселке Новолуговое 27 октября. 14-летнего парня избили одноклассник и его друг. Плюс ко всему, один из них пытался выманить у ребенка деньги.

- Следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 163 пункт «в» часть 2 УК РФ - вымогательство с применением насилия, - сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Мама школьника рассказывает, что ее сыну сделали операцию на нос. Однако, по ее словам, неправильно.

- Врачи сместили перегородку вправо и еще сделали ее s-образную. Это подтвердили и другие врачи. Теперь нам предстоит платная операция и не одна. Еще зуб 100% на удаление передний, и нужно вставлять имплант, - рассказала КП-Новосибирск Мария Ефремова, мама школьника.

Сейчас семья ждет, когда будут готовы документы на судмедэкспертизу.

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