Двое били, остальные снимали: в Новосибирской области 14-летнему школьнику сломали нос

Подростка избили и сломали ему очки. Фото: предоставлено Марией Ефремовой.

В Новосибирской области, в селе Новолуговое, 14-летнего школьника избили одноклассник и его старший друг. У мальчика сломан нос, из-за травм врачам пришлось зашивать щеки, также у ребенка шатаются зубы. Драку снимали на видео другие школьники. На кадрах видно, как один мальчик набрасывается на другого и бьет по лицу, телу, как заправский Рэмбо. Нападение второго подростка на видео не попало. К делу подключились следователи.

«НЕСИ 500 РУБЛЕЙ ИЛИ ПОБЬЮ»

Антон* перешел в школу в селе Новолуговое два года назад. Первым, кто встретил парня и повел знакомить с одноклассниками, был Мурат*. Сначала мальчики были друзьями.

- Мурат и Антон хорошо общались первое время. Катались летом вместе на велосипедах, - рассказала КП-Новосибирск Мария Ефремова, мама Антона.

Конфликт произошел 27 октября на уроке ОБЖ. Антон сидел на первой парте. Когда школьники пошли сдавать тетради учителю, Мурат, проходя мимо, сильно задел одноклассника плечом.

- Сын рассказывал, что чуть не упал от этого толчка, поэтому спросил Мурата в грубой форме: «Зачем ты это сделал?» Мурату не понравилось, что ему нагрубили, и сказал, что сделал это не специально. Попросил моего сына извиниться за грубость, - передает слова сына Мария. - Конфликт продолжился уже на предпоследнем уроке, Мурат заявил: «Приноси за свою грубость 500 рублей, потому что я тебя толкнул не специально, либо мы тебя побьем».

Антон не обратил внимания на угрозы. Когда вышел из школы, его встретила толпа одноклассников с телефонами в руках. Во главе был Мурат.

- Когда Антон пришел домой, у него вся куртка была в крови. Он быстро проскочил в ванну, я за ним. Начала спрашивать, что случилось, он отмахивался, говорил, что сейчас умоется, поест и все расскажет. В итоге его начало тошнить от еды, и мы поехали в больницу, - продолжает мама Антона.

Очки ребенка разбили. Фото: предоставлено Марией Ефремовой.

СЛОМАН НОС, ШАТАЮТСЯ ЗУБЫ

Врачи осмотрели школьника и диагностировали у него перелом носа со смещением, на раны на щеках наложили швы.

- У Антона шатаются шесть зубов: три - сверху и три - снизу. Ему сломали дорогие очки. Теперь надо идти к окулисту, чтобы понять, не начало ли зрение падать еще больше из-за травм. Неизвестно, как отреагирует спина, ведь сын лежал с переломом позвоночника. На нос придется делать операцию, - перечисляет Мария.

У Антона сломан нос, зашиты щеки. Фото: предоставлено Марией Ефремовой.

Самым страшным для матери было смотреть видео, как бьют ее сына. На ролик, который дошел до семьи, попали только Антон и Мурат. Нападавший бил точно и сильно - по телу, голове. Как рассказал потом сын Марии, чуть позже к Мурату подключился еще один парень - его друг, он был постарше.

- Оказывается моего сына бил еще и выпускник школы, друг Мурата, - говорит Мария.

По ее словам, с ней уже связывался отец буйного одноклассника. Хотел приехать к подростку в больницу, но женщина не пустила.

- Он хотел с ним поговорить, но я не разрешила. Отец Мурата в шоке и не понимает, почему такое произошло. Думает, что его сын связался с плохой компанией. Предлагал деньги, я пока отказалась. Потом уже через суд буду взыскивать, - уточняет женщина.

Сегодня, 2 ноября, Мария забрала Антона домой.

- К нам должен приехать следователь и дать направление на судмедэкспертизу. Мы ее пройдем, все подтвердим, потом буду писать еще заявление о вымогательстве, просить возмещения морального вреда, - добавляет мама пострадавшего.

ОФИЦИАЛЬНО

К делу подключились следователи. Они хотят забрать результаты проверки драки из полиции.

- Руководство инициировало вопрос о передаче материалов проверки в целях установления всех обстоятельств происшествия, - пояснили региональном СК.

Также ход дела взяла на контроль детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.

- Направлены запросы в администрацию школы и соответствующие ведомства с целью оперативного разбирательства во всех обстоятельствах и причинах сложившейся ситуации, а также принятия мер в отношении виновников, - сообщили в аппарате уполномоченной по правам ребенка.

Надежда Николаевна вместе с замминистра здравоохранения региона следит за состоянием школьника.

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