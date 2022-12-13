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НовостиОбщество13 декабря 2022 19:08

Врач из Новосибирска Александр Балабушевич перечислил симптомы ОРВИ, при которых нужно вызывать «скорую»

Если заболевание протекает в легкой форме — лучше обратиться за помощью в поликлинику
Галина СИМОНОВА
Если состояние позволяет - лучше самому обратиться в поликлинику.

Если состояние позволяет - лучше самому обратиться в поликлинику.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач станции скорой помощи в Новосибирске Александр Балабушевич рассказал, при каких симптомах ОРВИ необходимо вызывать «скорую». По его словам, чаще всего это заболевание проходит в легкой форме, при которой можно самостоятельно обратиться в поликлинику.

— Сама по себе высокая температура — не повод для вызова скорой помощи. На что следует обратить внимание? Если повышение температуры сопровождается рвотой, сыпью, нарушением сознания либо судорожным синдромом, — это поводы для вызова скорой медицинской помощи, — пояснил Балабушевич.

Медик отметил, что при более легком протекании болезни, пациент может вызвать врача на дом. Однако стоит учесть, что в поликлинике вызовы распределяют по приоритету обращения и сначала врач посетит более тяжелых пациентов. Можно также прийти на прием к врачу самостоятельно.

Недавно в региональном минздраве сообщили, что из-за роста заболеваемости ОРВИ поликлиники в Новосибирской области начнут работать без выходных.

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