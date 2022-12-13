Новосибирские поликлиники будут работать на выходных из-за вспышки ОРВИ

Поликлиники Новосибирской области будут работать без выходных. Фото: Ксения Высотина

Поликлиники Новосибирской области будут работать без выходных, то есть семь дней в неделю. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как рассказали в региональном правительстве, медучреждения будут принимать пациентов с 8:00 до 20:00. Вызвать врача на дом можно до 19:00.

− Созданы дополнительные выездные бригады и кабинеты дистанционного консультирования, − отметили в правительстве.

Решение было принято в Минздраве Новосибирской области. Семидневный режим будет действовать до тех пор, пока эпидситуация не улучшится.

По словам замминистра здравоохранения Елены Аксеновой, регистратура, call-центры и линия 122 начинают работать с 7:30. Чтобы ответить на все звонки, к работе подключили большее количество операторов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области резко выросло число обращений в поликлиники из-за гриппа и ОРВИ.

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