В Новосибирской области резко выросло число обращений в поликлиники из-за гриппа и ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области резко выросло число обращений в поликлиники из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, за сутки врачи получили 16 тысяч вызовов. Когда обычно, цифра не превышает 7 тысяч. Об этом на брифинге 13 декабря сообщила замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова. По ее словам, рост обращений зафиксировали в последние 5 дней. В основном врачи выезжают на вызовы к пациентами с ОРВИ с легким течением и течением средней степени тяжести.

– Госпитализируют примерно 3%. Речь о пациентах из группы риска. Это дети дошкольного возраста, беременные и взрослые пациенты с хроническими заболеваниями, — пояснила замминистра.

По ее словам, 16 тысяч вызовов зарегистрировали в амбулаторном звене. Большинство из них – к пациентам с вирусными заболеваниями.

Елена Аксенова добавила, что вызовы дифференцируют диспетчеры. Часть из них они отдают в неотложную службу поликлиник.

Замминистра уточнила, что сейчас в НСО выявили 136 случаев гриппа, 60% из них – это свиной.

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