В Новосибирске рядом с блинной на остановке вспыхнула «Волга». Фото: "Инцидент Новосибирск".

Во вторник, 13 декабря, в Новосибирске загорелась «Волга». Полыхающую машину сфотографировали очевидцы и опубликовали фото в соцсети.

– ЧП произошло на перекрестке улиц Гоголя и Семьи Шамшиных, на остановке, – уточнили в группе «Инцидент Новосибирск».

На фото к посту видно, что «Волга» загорелась рядом с блинной. Огонь охватил подкапотное пространство авто. На месте ЧП работали пожарные.

Ранее сообщалось, что рано утром в Новосибирске дотла сгорел премиальный «Кадиллак» стоимостью более 5 млн рублей.

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