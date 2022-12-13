В Новосибирске на Колыванской дотла сгорел Cadillac XT6 за 5 млн рублей. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 13 декабря, в 4 часа утра на улице Колыванской в Новосибирске загорелся внедорожник Cadillac XT6. Стоимость такой машины превышает 5 млн рублей. Кадры полыхающего авто в соцсети опубликовали очевидцы.

– К моменту прибытия пожарных, автомобиль был полностью охвачен огнём, спасти имущество, стоимостью более 5 миллионов рублей, не удалось — всё сгорело дотла, – написали в паблике «АСТ-54».

Инцидент прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области. Вызов на место ЧП поступил в 04:02. Через 6 минут огнеборцы были на месте.

– Автомобиль был полностью в огне. 6 минут потребовалось для ликвидации открытого горения, – уточнили в ведомстве.

Хозяин премиального авто был на месте вызова, он не пострадал. Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

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