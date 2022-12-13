Запуск прямой электрички из Новосибирска в Татарск перенесли на январь 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске перенесли запуск прямой электрички до Татарска. Изначально, первый рейс планировали на 15 декабря. Однако, как сообщили на сайте «Экспресс-пригород», его отложили на 1 января 2023 года.

Известно, что из Татарска электропоезд будет отбывать в 8:20 утра. А в Новосибирск приезжать в 14:38. Из Новосибирска в Татарск транспорт будет отбывать в 13:25, а прибывать в Татарск в 19:25.

Маршрут электропоезда проложен через 8 районов НСО. Электричка будет беспересадочной. Для этого перевозчик объединил поезда, следующие до станций Чулымская и Барабинск в обоих направлениях.

Ранее КП-Новосибирск писала, расписание каких пригородных поездов изменилось с 11 декабря.

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