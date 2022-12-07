В Новосибирской области с 11 декабря изменится расписание пригородных поездов

С 11 декабря изменится расписание некоторых пригородных поездов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 11 декабря изменится расписание некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили на сайте АО «Экспресс-пригород».

Так, изменяется время отправления пригородного поезда №7133 Новосибирск – Барабинск. Теперь он будет отъезжать в 16:09. В Барабинск поезд прибывает в 20:43.

Поезд №7301 Новосибирск-Главный – Пригородный простор отправлением на 6:49 отменяется. Причина кроется в низком пассажиропотоке.

Назначен новый маршрут №7304 Пригородный простор – Новосибирск-Главный. Отправление − в 9:46, прибытие − в 10:16.

− Это сделано с учетом пожеланий пассажиров в рамках развития проекта «Городская железная дорога», − отметили в публикации.

По просьбе жителей поселков Кирова, Геологов и Новый, расположенных в Новосибирской области, на платформе Береговая будет останавливаться пригородный поезд №6635 Новосибирск – Ложок. Со станции Новосибирск-Главный он отправляется в 17:24. На платформе Береговая поезд будет в 18:10.

Также работники РЖД пошли навстречу жителям Первомайского района. После их обращений назначена остановка на платформе Речпорт пригородного поезда №6612 Черепаново – Новосибирск. Отправление со станции Черепаново в 13:56, прибытие на остановочную платформу Речпорт в 15:59.

Маршруты западного направления Новосибирск – Чулымская и Барабинск – Татарская объединены в прямой беспересадочный маршрут Новосибирск – Татарская. Это касается и обратного направления.

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