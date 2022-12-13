В СК раскрыли подробности смертельного пожара в СНТ «Золотая горка» в Новосибирске

В СНТ «Золотая горка» загорелась придомовая постройка.
Фото: Сергей ГАПОН
Во вторник, 13 декабря, в СНТ «Золотая горка» в Новосибирске произошел пожар. ЧП унесло жизнь одного человека. В СУ СК РФ по Новосибирской области раскрыли подробности произошедшего.
Оказалось, что там загорелась придомовая постройка. В ходе тушения пожара обнаружили тело женщины.
− Личность погибшей в настоящий момент устанавливается, − уточнили в Следкоме.
Еще один человек – мужчина, получил ожоги. Пострадавшего забрали в больницу.
Следователи организовали проверку по факту смертельного пожара. По ее результатам примут процессуальное решение.
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