В СК раскрыли подробности смертельного пожара в СНТ «Золотая горка» в Новосибирске

В СНТ «Золотая горка» загорелась придомовая постройка. Фото: Сергей ГАПОН

Во вторник, 13 декабря, в СНТ «Золотая горка» в Новосибирске произошел пожар. ЧП унесло жизнь одного человека. В СУ СК РФ по Новосибирской области раскрыли подробности произошедшего.

Оказалось, что там загорелась придомовая постройка. В ходе тушения пожара обнаружили тело женщины.

− Личность погибшей в настоящий момент устанавливается, − уточнили в Следкоме.

Еще один человек – мужчина, получил ожоги. Пострадавшего забрали в больницу.

Следователи организовали проверку по факту смертельного пожара. По ее результатам примут процессуальное решение.

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