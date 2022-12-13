В Новосибирске на пожаре в бане в СНТ «Золотая горка» погиб человек.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске во вторник, 13 декабря, в Дзержинском районе случился смертельный пожар. Произошло ЧП в СНТ «Золотая горка». Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
– В ходе тушения пожара был обнаружен обгоревший труп человека. Со слов соседей, внутри бани находилась женщина, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».
По словам очевидцев, в результате ЧП также пострадал мужчина. Он с ожогами рук обратился к медикам. Его, утверждают новосибирцы, госпитализировали в Ожоговый центр.
В СК РФ по Новосибирской области сообщили, что на место происшествия выехал следователь. Подробности о случившемся в ведомстве предоставят позже.
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