В Минобразования опровергли информацию о выселении студентки, покончившей с собой в Новосибирске

Девушку нашли погибшей. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Минобразования опровергли слухи о выселении новосибирской студентки, покончившей с собой. Напомним, что трагедия произошла 6 декабря. По словам знакомых погибшей, перед этим ее хотели выселить из общежития колледжа, где она училась.

- Мы провели педагогическое расследование, и официально ее не выселяли и не отчисляли. Мы сейчас разбираемся, откуда пошли эти слухи, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Федорчук, министр образования НСО.

Известно, что тело девушки нашли недалеко от Бугринского моста. Перед гибелью она записала видеообращения, на котором плакала и говорила, что ее выселяют из общежития, а также, что за ней уже едут родственники.

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