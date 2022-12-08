«За мной мама уже едет, у меня 200 пропущенных вызывов»: в Новосибирске студентка покончила с собой после выселения из общежития

Девушку нашли погибшей. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске 16-летняя студентка колледжа найдена погибшей. Трагедия случилась 6 декабря. Следователи считают, что это суицид. По словам знакомых погибшей, перед этим её выселили из общежития колледжа, где она училась.

- Это всё у неё спланировано было. Но никто не заметил, беды ничего не предвещало. Утром они с соседкой встали, все было отлично, и тут вдруг она сказала, что пойдет покурить, - рассказала КП-Новосибирск знакомая девушки. - Подруга её не курит, и с ней не пошла. И когда ещё она выходила, то сказала что-то вроде «я только двое штанов надену, чтобы не холодно было на улице стоять». Подруга подумала, что это странно, ведь обычно она ходит курить в том, в чем одета, но не предала этому какое-то особое значение. Вот так она ушла и больше не вернулась.

Информацию о случившемся КП-Новосибирск подтвердил источник в правоохранительных органах. Известно, что тело девушки нашли недалеко от Бугринского моста. Также позже нашли видео, которое она записала за несколько минут до гибели:

- Мне уже сказали, что меня выселяют, за мной мама из Барнаула едет, вся семья... У меня по 200 пропущенных (вызовов) от каждого. Я просто уже..., - говорит девушка на видео. Ролик в итоге разошелся по группам в соцсетях.

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