Краснокнижная самка голубого барана из Новосибирского зоопарка завела новую семью на Алтае

Фрося обзавелась не только именем, но и мужем. Фото: предоставлено Михаилом Алексеевым.

Самка голубого барана из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило обзавелась новой семьей и именем. Напомним, месяц назад охраняемая Красной книгой зверушка переехала в зоопарк на Телецком озере в Горном Алтае.

Директор Таёжного зоопарка Михаил Алексеев рассказал КП-Новосибирск, что его новая подопечная прошла карантин и теперь весело скачет по большому вольеру вместе с суженым.

– Назвали самку голубого барана Фросей, а самца зовут Фаир. У них все хорошо, между собой ладят, всегда вместе, – заверил директор зоопарка.

Её особенная голубая шёрстка блестит на солнце. Фото: предоставлено Михаилом Алексеевым.

Фросе почти 6 месяцев. Её шёрстка становится золотой на солнце, но всё равно видна родовая особенность. Голубого барана назвали так за серо-голубой оттенок в окрасе шерсти, который особенно хорошо виден в первую зиму жизни животного. Летом окрас меняется на коричневый.

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