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НовостиДом. Семья14 ноября 2022 9:28

Пятимесячную самку голубого барана перевезли на Алтай из Новосибирского зоопарка

Пока она сидит на карантине
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Голубого барана из Новосибирского зоопарка увезли на Алтай.

Голубого барана из Новосибирского зоопарка увезли на Алтай.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пятимесячного детеныша голубого барана перевезли из Новосибирска в зоопарк на Алтае. Об этом сообщили в новосибирском управлении Россельхознадзора.

Девочку забрали на машине из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило и перевезли 11 ноября после согласования с ветеринарами и специалистами Россельхознадзора.

Как рассказал КП-Новосибирск директор Таёжного зоопарка в Турочакском районе Михаил Алексеев, пока малышка находится на карантине. Кличку для неё выберут позже.

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