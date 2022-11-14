Пятимесячную самку голубого барана перевезли на Алтай из Новосибирского зоопарка

Голубого барана из Новосибирского зоопарка увезли на Алтай. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пятимесячного детеныша голубого барана перевезли из Новосибирска в зоопарк на Алтае. Об этом сообщили в новосибирском управлении Россельхознадзора.

Девочку забрали на машине из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило и перевезли 11 ноября после согласования с ветеринарами и специалистами Россельхознадзора.

Как рассказал КП-Новосибирск директор Таёжного зоопарка в Турочакском районе Михаил Алексеев, пока малышка находится на карантине. Кличку для неё выберут позже.

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