Пятимесячную самку голубого барана перевезли на Алтай из Новосибирского зоопарка

Голубого барана из Новосибирского зоопарка увезли на Алтай.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Пятимесячного детеныша голубого барана перевезли из Новосибирска в зоопарк на Алтае. Об этом сообщили в новосибирском управлении Россельхознадзора.
Девочку забрали на машине из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило и перевезли 11 ноября после согласования с ветеринарами и специалистами Россельхознадзора.
Как рассказал КП-Новосибирск директор Таёжного зоопарка в Турочакском районе Михаил Алексеев, пока малышка находится на карантине. Кличку для неё выберут позже.
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