Трагедия в Чанах 11 декабря 2022 года: что известно о гибели рыбака

ЧП случилось на озере Чаны под Новосибирском. Фото: Кадр из видео

Трагедия в Чанах 11 декабря 2022 года — рассказываем все последние новости о случившемся к этому часу.

ЧП случилось на озере Чаны под Новосибирском. Палатку с рыбаками раздавила иномарка, на скорости ехавшая по льду. Как рассказывал КП-Новосибирск рыбак по имени Максим, чудом выживший во время случившегося, на рыбалку он приехал вместе с зятем Александром из Омской области. Здешние места сибиряки хорошо знали, на льду поставили палатку, сами развернули удочки. Потом заметили, что недалеко от них какой-то пьяный мужчина ездил по льду, но значения этому не придали.

Около часа дня мужчины зашли в палатку погреться, и буквально через несколько минут случилась беда: в них въехал тот самый водитель иномарки. Александр скончался на месте происшествия, его тело доставили в морг города Купино. Родственники планируют забрать его домой, чтобы похоронить в Омской области. У мужчины остались трое детей и беременная жена.

Трагическая история быстро разлетелась по соцсетям. Там сибиряки уже начали собирать помощь для семьи пострадавшего. В паблике Вконтакте «Рыбалка в Новосибирске» люди публикуют данные карты, куда все желающие могут перевести деньги.

Водителя иномарки, наехавшего на палатку с рыбаками, задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пьяный носился по льду»: иномарка раздавила палатку с рыбаками на озере под Новосибирском

Иномарка раздавила палатку с рыбаками на озере под Новосибирском (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber