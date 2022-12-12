В Новосибирске начался суд над депутатом Заксобрания НСО Иваном Сидоренко. Фото: Группа депутата Ивана Сидоренко.

В понедельник, 12 декабря, в Новосибирске начали судить депутата Заксобрания НСО Ивана Сидоренко. На заседании депутату, которому вменяют махинации с муниципальной землей, продлили домашний арест. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в управлении судебного департамента.

Известно, что срок домашнего ареста Сидоренко продлили на полгода. Перерыв в судебном процессе объявили до февраля 2023 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Сидоренко, являясь директором коммерческой фирмы, заключил с мэрией договор на аренду земли в Калининском районе города. Там он намеревался построить ТЦ с подземной стоянкой. Однако объект так и не возвели, а Сидоренко предъявил фальшивые документы, в которых утверждалось обратное. Как сообщали в СК, депутат после этого оформил право собственности фирмы на несуществующий ТЦ. Тем самым заполучил возможность купить этот участок за меньшую стоимость, чем кадастровая. А также без проведения торгов. Оценивали участок в 160 млн, а Сидоренко купил его за 20 млн. Своими действиями он нанес ущерб мэрии на 163 млн рублей.

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