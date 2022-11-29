Депутат признал вину и возместил причинённый ущерб. Фото: Группа депутата Ивана Сидоренко

Дело депутата Новосибирского Заксобрания Ивана Сидоренко дошло до суда. Парламентария обвиняют в мошенничестве с муниципальной землёй на сумму более 163 миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и миллионный штраф.

— Сидоренко, будучи директором коммерческой организации, заключил с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка в Калининском районе для строительства торгового центра с подземной автостоянкой. То так и не был построен, но Сидоренко подготовил подложные документы, утверждающие обратное. После он зарегистрировал право собственности ООО на несуществующее здание и получил возможность приобрести этот участок без проведения торгов и за стоимость меньшую, чем кадастровая, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Участок, на котором Сидоренко якобы построил торговый центр, оценивался в сумму более 163 миллионов рублей. Но благодаря подложным документам, купить землю удалось всего за 20 миллионов. В итоге он нанёс мэрии города ущерб в размере более 163 миллионов рублей.

— Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал и в полном объёме возместил причинённый ущерб. Дело с утверждённым обвинительным заключением направленно в суд, — добавили в СК.

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