Раскрыты подробности трагедии с иномаркой, раздавившей палатку с рыбаками под Новосибирском

Незадолго до наезда двое рыбаков зашли погреться в палатку. Фото: vk.com/fishing55_region

На озере Чаны в Новосибирской области ехавшая на скорости по льду иномарка раздавила палатку с рыбаками. В ГУ МВД России по региону прокомментировали случившееся.

Напомним, трагедия произошла 11 декабря. За рулем легковушки сидел пьяный мужчина. Незадолго до наезда двое рыбаков зашли погреться в палатку. Через несколько минут случилась беда. 37-летний мужчина – отец троих детей, погиб на месте.

Виновника трагедии задержали. Им оказался 33-летний мужчина.

− Водитель «Тойоты», управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что было установлено по результатам освидетельствования, не справился с управлением и совершил наезд на палатку, − рассказали в МВД.

На период расследования мужчина будет находиться под подпиской о невыезде. Его автомобиль забрали на спецстоянку.

По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

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