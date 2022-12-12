В Новосибирской области самый большой выбор работы среди регионов Сибири

В Новосибирской области самое большое количество предложений о работе в Сибири. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области больше работы и выше конкуренция, чем в других регионах Сибири. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Так, вакансии в Новосибирской области составляют 23 % от всех предложений в Сибири. Однако большое количество вакансий не означает низкую конкуренцию. На одно предложение в регионе в среднем приходится 4,6 резюме. Это хороший показатель: нормой считается около 5-6 соискателей на одну вакансию.

Дефицит кадров остро ощущают в Кузбассе, а нехватку вакансий – в Томской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о чудо-вакансиях с зарплатой от 100 тысяч рублей.

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