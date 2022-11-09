Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в Новосибирске. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске эксперты портала SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Новосибирске. Для этого специалисты проанализировали предложения, представленные на рынке труда.

На первом месте в Новосибирске, по данным портала, вакансия менеджера по продаже зарплатных проектов в крупнейшем банке страны. Такому специалисту готовы платить от 110 тысяч рублей. Кроме высокой зарплаты, предусмотрены и другие «бонусы». Среди них – расширенный ДМС, корпоративное обучение в виртуальной школе, выгодная ипотека и прочее.

На втором месте находится вакансия начальника строительства. Ему готовы платить от 90 до 110 тысяч рублей в месяц. Для того, чтобы пройти конкурс на эту должность, нужно иметь высшее образование в строительной отрасли.

Замыкает тройку лидеров региональный менеджер по продаже спецтехники. Ему предлагают от 90 тысяч рублей зарплаты. Тут потребуется опыт работы на аналогичной должности от года.

Приличную зарплату обещают и инженеру опорной и центров обработки данных сетей. Ему готовы платить от 86 тысяч рублей.

Чуть скромнее гонорары у прораба отделочных работ. Речь о 80 до 130 тысячах рублей.

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