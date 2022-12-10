В Новосибирской области без тепла остались 168 зданий из-за коммунальной аварии

Искитимская межрайонная прокуратура организовала проверку. Фото: прокуратура НСО

В субботу, 10 декабря, 168 зданий в Искитиме остались без тепла. Это произошло из-за коммунальной аварии, рассказали в региональной прокуратуре.

Под отключение попали 120 многоквартирных домов, 37 индивидуальных жилых домов, три школы, пять детсадов и три поликлиники. Здания расположены в микрорайонах Подгорный и Южный.

Искитимская межрайонная прокуратура организовала проверку по данному факту. На место аварии выехал прокурор.

− В настоящий момент ведутся работы по устранению прорывов на сетях теплоснабжения, порывы частично локализованы, − сообщили в ведомстве.

Коммунальщики начали заменять поврежденный участок. Подачу теплоснабжения частично восстановили.

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