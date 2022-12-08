В Новосибирске на Чистой Слободе почти 20 домов остались без отопления на двое суток

В Новосибирске жители порядка 18 домов на Чистой Слободе остались без отопления почти на двое суток. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске жители порядка 18 домов на Чистой Слободе остались без отопления почти на двое суток. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

— По утрам регулярно из холодного крана течет кипяток. Приходится набирать воду, остужать, затем умываться. На данный момент случилась авария. Порядка 18 домов вторые сутки находятся без отопления, при условии, что на улице мороз. Дату включения отопления второй день регулярно сдвигают. А жители вынуждены мерзнуть, — цитирует сибиряков паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Официально СГК не сообщало об авариях по этому адресу.

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