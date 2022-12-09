Новосибирский детский омбудсмен заинтересовалась скорой, которая три часа ехала к ребенку с температурой 40

Надежда Болтенко заинтересовалась историей со скорой помощью, которая три часа ехала на вызов к ребенку с температурой 40. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко заинтересовалась историей со скорой помощью, которая три часа ехала на вызов к ребенку с температурой 40.

— Поступило обращение по вопросу несвоевременного оказания срочной медицинской помощи маленькому ребенку — бригада скорой помощи приехала спустя 3 часа после вызова. Отправила запрос в Минздрав Новосибирской области. Сейчас проводится проверка в ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» по указанному факту, скоро будут известны результаты, — сообщила Надежда Болтенко.

В минздраве также отметили, что в сезон гриппа и ОРВИ в городе увеличивают количество детских бригад скорой помощи, а также готовят дополнительные места в больницах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец пожаловался на скорую помощь, которая 3 часа ехала к его сыну с температурой 40

Оказалось, в работе бригады нет нарушений (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber