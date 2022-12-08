Новосибирец пожаловался на скорую помощь, которая 3 часа ехала к его сыну с температурой 40

В Новосибирске отец пожаловался, что скорая долго ехала к его сыну. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирец обратился к детскому омбудсмену за помощью после того, как скорая три часа ехала к его больному двухлетнему сыну с температурой в 40 градусов. О поступившем на прошлой неделе обращении КП-Новосибирск рассказала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Пресс-секретарь Минздрава Новосибирской области Мария Кормильцева уточнила КП-Новосибирск, что в данном случае не было нарушений порядка оказания скорой медицинской помощи.

На вызов из-за высокой температуры – то есть обострения заболевания без явных признаков угрозы для жизни – выезжает неотложная скорая помощь, время ее доезда законом не определено. В экстренных случаях, когда жизнь пациента может оборваться в любой момент, время доезда бригады не должно превышать 20 минут с момента вызова.

Детский омбудсмен направила запросы в областной Минздрав по уточнению работы скорой помощи. В министерстве объяснят, насколько оперативно сейчас оказывается помощь детям и как на это влияет состояние новосибирских дорог.

Напомним, сейчас в Новосибирске увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ.

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