Новосибирец пожаловался на скорую помощь, которая 3 часа ехала к его сыну с температурой 40

В Новосибирске отец пожаловался, что скорая долго ехала к его сыну.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирец обратился к детскому омбудсмену за помощью после того, как скорая три часа ехала к его больному двухлетнему сыну с температурой в 40 градусов. О поступившем на прошлой неделе обращении КП-Новосибирск рассказала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Пресс-секретарь Минздрава Новосибирской области Мария Кормильцева уточнила КП-Новосибирск, что в данном случае не было нарушений порядка оказания скорой медицинской помощи.
На вызов из-за высокой температуры – то есть обострения заболевания без явных признаков угрозы для жизни – выезжает неотложная скорая помощь, время ее доезда законом не определено. В экстренных случаях, когда жизнь пациента может оборваться в любой момент, время доезда бригады не должно превышать 20 минут с момента вызова.
Детский омбудсмен направила запросы в областной Минздрав по уточнению работы скорой помощи. В министерстве объяснят, насколько оперативно сейчас оказывается помощь детям и как на это влияет состояние новосибирских дорог.
Напомним, сейчас в Новосибирске увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ.
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